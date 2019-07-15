شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى يتوجه إلى بريطانيا لبحث تعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، إلى العاصمة البريطانية لندن، فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقى خلالها كبار المسئولين السياسيين والعسكريين البريطانيين لبحث تعزيز أوجه الدعم البريطانى المقدم إلى القوات المسلحة اللبنانية. ومن المقرر أن يلتقى وزير الدفاع اللبنانى مع نظيرته البريطانية بينى موردونت، ووزير الدولة لشئون القوات المسلحة مارك لانكاستر، ورئيس أركان الجيش البريطانى الجنرال نيكولاس كارتر. وتشمل المباحثات - بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع اللبنانية - الدعم الذى تقدمه بريطانيا للجيش اللبنانى فى مجال خطة ضبط الحدود البرية، وسبل تطويرها، والاستفادة من الخبرات العسكرية البريطانية فى تحديث المؤسسة العسكرية اللبنانية وإعادة هيكلتها.

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