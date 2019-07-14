الان تتابع “#موسم_جدة” يعلن بدء طرح تذاكر حفل كاظم الساهر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:19 م, 14 يوليو 2019 م التعليقات: 0 بدأ “موسم جدة”، مساء اليوم، طرح تذاكر حفل قيصر الأغنية العربية الفنان كاظم الساهر. ويحيي “الساهر”، الأربعاء المقبل، حفله الخامس في السعودية.

ونظم موسم جدة عددا من الفعاليات التي عززت من مكانة جدة، كواحدة من أهم الوجهات السياحية، حيث وفرت أفضل الفعاليات العالمية الترفيهية والثقافية.

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