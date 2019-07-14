شكرا لقرائتكم الحريري يلتقي رؤساء الحكومات السابقين قبيل سفرهم الى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 00:18

التقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم (الأحد) في "بيت الوسط" رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة، تمام سلام ونجيب ميقاتي.



وأتى هذا الاجتماع قبل زيارة الرؤساء الثلاثة الى المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وسيؤكّدون موقف لبنان الداعم لأسرته العربية وتأكيد الحضور السعودي في لبنان".

وفي السياق، أشارت مصادر "أل بي سي" الى أن "الزيارة هي ليوم واحد وتمّ تنسيقها مع الرئيس الحريري الذي ينتظر عودتهم لإكمال المشاورات".

وأضافت المصادر أن "الرؤساء الثلاثة سيناقشون أوضاع لبنان الأخيرة، خصوصاً موضوع صلاحيات رئيس الحكومة، فضلاً عن أنهم مستعدين للإجابة على أسئلة القيادة السعودية حول لبنان". ولفتت إلى أن "الزيارة أتت بعد طلب الرؤساء".