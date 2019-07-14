شكرا لقرائتكم باسيل: خوفنا اليوم هو من وضع اليد علينا ماليا ومواجهة هذا الامر يتطلب قراراً سيادياً استقلالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 23:45

بمواكبة أمنية مشددة بدأ رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل اليوم (الأحد) جولته الجنوبية في قضاء مرجعيون، حيث أكد "أن لبنان انتصر على إسرائيل سياسيا وعسكريا لكنه لم ينتصر اقتصاديا وواجب علينا ان نؤمن المقاومة الاقتصادية، ومسؤوليتنا أمامكم كبيرة وتقصيرنا تجاهكم كبير".



واستهل باسيل، جولته من جديدة مرجعيون، حيث وصل الى البلدة على رأس وفد كبير، وكان في استقباله مناصرو التيار ومحازبوه، وعقد لقاء مغلقا مع هيئة ومجلس القضاء في منسقية حاصبيا مرجعيون في التيار. ثم انتقل الجميع للمشاركة في قداس في القليعة في حضور ممثل النائب طلال ارسلان، وسام شروف، النائبين سليم عون وسليم خوري، الوزير السابق طارق الخطيب، قائمقام حاصبيا احمد كريدي.

وبعد القداس توجه باسيل والحضور الى قاعة مار يوسف في البلدة حيث عقد لقاء مع الاهالي والمحازبين والمناصرين من أقضية حاصبيا ومرجعيون وجزين. وألقى يوسف دعيبس كلمة باسم أهالي القليعة عدد فيها المشاكل التي يعاني منها اهالي المنطقة عموما والقليعة خصوصا "كإقرار قانون العفو عام 2005 والذي لم يشمل أهلنا المشردين". وقال: "نحن فرحون بعودة الدولة إلى القليعة وعودة القليعة إلى الوطن ولكن لا يكتمل الوطن الا بعودة أبنائه وفرحة القليعة لا تكتمل الا بعودة اهلها الى منازلهم (فروا الى اسرائيل بعد تحريري الجنوب عام 2000)".

واختتم شاكرا التيار لاهتمامه بموضوع تلوث مياه الشفة الذي يسببه مخيم مرج الخوخ لـ13 بلدة في قضاء مرجعيون، وتقديم الشكوى الى وزارة البيئة وبإنتظار اخذ الاجراءات الضرورية والاساسية في ازالة هذا المخيم الذي بات عدد اللاجئين فيه يفوق استيعابه.

ثم كانت كلمة لمنسق التيار في مرجعيون وحاصبيا ايلي مسعود، شكر فيها الوزير على اهتمامه بحقوق المسيحيين وبشؤون المنطقة مطالبا بازالة مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في خراج ابل السقي قضاء مرجعيون.

"ملتزمون بعودة المبعدين"

بعدها ألقى باسيل كلمة تطرق فيها الى عودة اللبنانيين الموجودين داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة ضمن قانون، مشيرا الى "حقهم بالعودة الى وطنهم، وان وزير العدل ألبرت سرحان سيتقدم بمشروع مرسوم لوضع آلية تطبيق للقانون الذي يساعد على عودة المبعدين وعلى بدء مسيرة العودة"، مؤكدا "أننا ملتزمون بهذه القضية كالتزامنا بالسيادة وسنعمل على هذا القانون كما عملنا للمبعدين في السويد حتى يبقوا هناك لأن السويد دولة اوروبية وعملنا بحسب واجبنا ولم نقبل ان يعودوا الى لبنان"، آملا أن "نستطيع ردهم في ظروف أفضل ولا يخسروا كل ما بنوه في حين انه يجب العمل على اعادة المبعدين الى وطنهم". وأيد "المطالبة بازالة مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين بسبب الضرر البيئي وما يسببه من ضغط اجتماعي في المنطقة".

وتطرق الى موضوع الدولة المدنية، لافتا الى "أننا نتحدث عن هذا الموضوع بقناعة وعبره يستطيع المواطنون أن يأخذوا حقوقهم"، مشددا على "أنه المشروع الذي يساعدنا على الوصول الى لبنان الذي نحلم به والى ذلك الحين يجب ان نعيش المساواة بين المسلمين والمسيحيين تحت سقف الدستور".

وفي إطار جولته، زار باسيل حرش الصنوبر في بلدة عين ابل، وكان في استقباله رئيس أساقفة صور للموارنة المطران شكر الله نبيل الحاج، وحشد من مناصري التيار ومحازبيه وفاعليات بلدية، اختيارية واجتماعية. وألقى كلمة حيا فيها "اللقاء المميز" وذكر بمعاناة الاهالي إبان حرب تموز(يوليو) 2006، وقال: "في هذه المناسبة اذ نتذكر الدموية والدمار ولكن كان في المقابل عنفوان وتضامن وطني، ونذكر الماضي لنعيش الأمل معا في نسيج من التلاقي والوحدة".

"ستسمعون "التخبيص" عن زيارتي لأميركا"

وقال: "خلال جولتي لمست الكثير من المشاريع المخطط لاقامتها لمستقبل آمن ومزدهر وهذا ما يزيدنا طمأنينة للمستقبل"، مضيفا "سيبقى التيار يبني للعمل مع المجتمع لتنميته وازدهاره، ونحن نريد العمل وهناك من سيعرقل، ولكن يجب أن نستمر رغم ما نسمع يوميا من الخبريات الكاذبة، وتوقعوا خبريات جديدة لأنني بعد يومين سأذهب إلى أميركا وستسمعون عن هذه الزيارة الكثير من التأليف و"التخبيص" والاشاعات، اما زيارتي إلى اميركا فهي بدعوة من وزير الخارجية لمؤتمر حول الأديان، ومن المناسب ان لا يغيب عنه لبنان لرمزيته وأهمية الحدث ومن دون أي ارتباط ثان، وهذه المؤتمرات تجمع عددا كبيرا من الدول ونعرف الغاية منها وما تحققه، واينما كنا في لبنان او خارجه نتحدث عن فكر لبنان الواحد الموحد".

"لا أحد يتحدث عن الرئاسة"

وتوجه إلى المناصرين في التيار بـ"عدم الحديث عن رئاسة الجمهورية"، قائلا: "ممنوع على التيار الوطني الحر ان يفكر حتى برئاسة الجمهورية، وهذا الموضوع هو خارج البحث، ومن أحبني واحب التيار عليه أن لا يتحدث بهذا الموضوع".

واضاف: "هذا الوقت هو وقت عمل والبلد يمر بأزمات اقتصادية صعبة ومجلس النواب أمام تحد في الأسبوع القادم وعلى الجميع بدءا من تكتل لبنان القوي وبعيدا من الشعبوية اخذ القرارات الجريئة والعمل على تخفيف الأزمات والبلد مر بحالات أصعب من هذه وعلينا أن نعمل معا بإخلاص للوصل للحل، المرحلة تتطلب مسؤولية وعمل ولا تتطلب لا تخلي ولا تولي". وقال: "إن كل باب يستقبلنا في الجنوب هو بوابة لنا، ولنا الفخر أن ندخل من أصغر باب في الجنوب ومن أفقر ناس في الجنوب فتحية لكل الجنوب وتحية لكم".

"نأمل بتفاهمات على مستوى الوطن"

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وانتقل باسيل والوفد المرافق إلى دبل حيث كان في استقباله وفود شعبية وفاعليات البلدة ، ومنها توجه الى الكفور وقال: "الكنيسة والجامع في هذه البلدة متعانقان كما المسيحي والمسلم في التيار الوطني الحر متعانقان في حياتهما الحزبية ويعملان على تعميم هذه التجربة وطنياً التعانق الذي نتحدث عنه في الكفور عشناه مع حزب الله منذ عام 2006 وطنيا ونأمل ان يمتد الى الثنائي حزب الله - حركة امل لنعيش هذا التفاهم بمعناه الاوسع".

اضاف: "التيار يأمل بتفاهمات على مستوى الوطن ككل وألا يبقى احد خارجها. رأينا اليوم اعلام التيار الوطني الحر وحركة امل متعانقة اينما كان ونأمل ان تكون علاقة الناس على الارض كذلك بشكل كامل. ليس بالضرورة ان يحل علم محل علم بل يمكن ان يكون العلمان جنبا الى جنب والعلم اللبناني فوقنا جميعاً وأعلى من الكل. في هذا البلد مش ضروري حدا يشيل الثاني ليجلس محله، وهناك محل للكل وكلنا نتسع الى جانب بعضنا، وعندما نتكلم عن لبنان الكبير إنما نعني لبنان الذي يتسع للكل".

ولفت الى ان "التيار لا يكتفي فقط بتشكيل حالة رفض للتقسيم بل يعيش الوحدة الوطنية في داخله ومن خلال التفاهمات التي يعمل لها على مستوى الوطن".

"قادرون على حماية الثروة النفطية بالقوة او بالمفاوضات"

في صربا قضاء النبطية أقيم لباسيل لقاء شعبي في حضور رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" الحاج محمد رعد وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي. ورأى باسيل في كلمته "أن خوفنا لم يعد على لبنان من العدو الاسرائيلي فالامثولة كانت كافية لكن خوفنا اليوم على لبنان هو من فقدان استقلاله المالي. خوفنا اليوم هو من وضع اليد علينا مالياً ومواجهة هذا الامر تتطلب قراراً سيادياً استقلالياً لبنانياً".

ولفت الى "أن هناك أمور كثيرة لا نوافق عليها في الموازنة لكن وافقنا على المشروع ككل في الحكومة ثم لجنة المال وهذا الاسبوع في الهيئة العامة فنحن لا نمارس السياسة كغيرنا الذين يوافقون في الداخل ويعارضون في الخارج بمواضيع حساسة الى هذه الدرجة"، معتبراً "أن الخطر الحقيقي على الوطن والمجتمع اليوم هو من التحلل المالي والاقتصادي وهذا الامر لا يواجه بشعبوية وقلة مسؤولية وعدم مصارحة شعبنا بالحقائق المالية والاقتصادية".

وأضاف: "ما تحقق في موازنة 2019 يعطينا بضعة اشهر الى الامام لنبدأ البحث في موازنة 2020 ولكنه لا يبعد الخطر أبداً والامر يتطلب قرارات جريئة يجب ان نصارح الناس بها".

باسيل في ضيافة اللواء ابراهيم

وأافادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان باسيل أمضى ليلته في ضيافة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في بلدة كوثرية السياد في الجنوب، وأنطلق منها في جولته الجنوبية.

الخليل لباسيل: لا تحرض على التعنصر بالسم القاتل

ووجه الأمين العام لكتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل رسالة الى باسيل جاء فيها: "علمنا منذ فترة عن زيارتكم التي تريدون أن تقوموا بها الى قضاء مرجعيون، لذلك أردنا أن نذكركم ببعض معطيات هذا القضاء عبر التاريخ، هو قضاء في الجنوب الصامد، أسبغ الله عليه حلة وجمال الحياة المشتركة، والعيش الواحد بأوسع وأجمل مكنوناتهما. هو المثال الأمثل لما ورد في مقدمة دستور الطائف. زيارتك السابقة في 15 نيسان (ابريل) 2018 إلى بلدة رميش وخطابك المؤلم والمؤسف فيها نأمل أن يكون تذكيرا كافيا لما لا تقبله وترفضه كل بلدات الجنوب دون استثناء".

أضاف: "مناطقنا ليست مقفلة لأي لبناني ولكن منطق أكثر خطاباتك في ما شهدنا لك في جولاتك السابقة هو المقفل كليا على قبولنا به.

لذلك نأمل بكثير من التأكيد أن لا تجنح الى خطابك المعهود بل أن تذهب الى كلمة سواء وخطاب عقلاني يجمع الإرادات والقلوب في ارتباطها الوثيق بنظام عيشها منذ مئات السنين الذي ما كان إلا مثالا يحتذى به لعيشنا المشترك ووحدتنا الوطنية، ومقاومتنا لعدو غادر".

وختم: "الجنوب بأسره يراقبك اليوم ليرى منك خطابا يتآخى مع نسيجنا الوطني ولا يحرض على التعنصر والطائفية البغيضة وشحن النفوس بهذا السم القاتل لكل عناصر وحدة لبنان وعزته وكرامته. وسلام على من اتبع الهدى".

...وهاشم: ليس هناك مبعدون بل فارون

أما عضو الكتلة النائب قاسم هاشم، فغرد قائلا: "ولأننا مازلنا قي رحاب أيام العدوان والانتصار، وكي لا ينسى البعض ونذكر لعل تنفع الذكرى في 25 أيار(مايو) عام 2000 فوت أبناء الجنوب الفرصة على العدو الاسرائيلي، وقامت الدولة بدورها تجاه العملاء ولم يتم الاقتصاص من أحد حتى من أهل الشهداء ومن تم التنكيل بهم، لذلك ليس هناك من مبعدين بل فارون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وبحماية العدو والتحاقا بسياسته، هذه هي الحقيقة ورغم كل التسهيلات والتخفيف من العقوبات بعض الفارين اتخذوا قرارهم بالبقاء حيث هم وبعض المصطلحات ضروري الانتباه لها".