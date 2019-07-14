شكرا لقرائتكم وفد مصري في غزة ورام الله يبحث "المحافظة على استقرار الأوضاع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 20:15

اجرى مسؤولون أمنيون مصريون في الايام الاخيرة محادثات مع قادة فلسطينيين من حركتي فتح وحماس للحؤول دون اندلاع مواجهة جديدة بين اسرائيل و"حماس" التي تسيطر على غزة، وفق ما افادت مصادر فلسطينية الاحد.



وترأس الوفد المصري وكيل جهاز الاستخبارات المصري أيمن بديع، واجرى الوفد مباحثات في غزة الجمعة والسبت، وفي رام الله السبت.

وقالت حركة حماس في بيان إن الوفد المصري توجه الى رام الله صباح السبت، وحمل موقفها من المصالحة مع فتح والتهدئة، مضيفة ان الحركة ادلت بموقف "ايجابي" من دون تفاصيل أخرى.

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وجرت المباحثات في غزة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ومسؤول الحركة في غزة يحيى السنوار.

والتقى الوفد المصري الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت في مكتبه في رام الله، ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بيانا لمكتب عباس قال فيه إن "اللواء بديع نقل للرئيس عباس التحركات والجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة من أجل المحافظة على استقرار الأوضاع في المنطقة العربية عموما".

وتسود مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة بين اسرائيل وحماس في غزة، وخصوصا بعد مقتل أحد ناشطي حماس برصاص الجيش الاسرائيلي الخميس الماضي. وقالت اسرائيل إن اطلاق النار تم من طريق الخطأ" وانها تحقق في ما جرى.

ومساء الجمعة، افاد الجيش الاسرائيلي ان صاروخين اطلقا من قطاع غزة من دون تسجيل سقوط ضحايا أو اضرار.