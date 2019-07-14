شكرا لقرائتكم مصر: لن نسمح لأية دولة بالعبث في أمن ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 19:14

شدد رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، على أن أمن ليبيا من أمن بلاده، قائلاً غداة استقباله وفداً برلمانياً ليبياً : لن نسمح بالعبث في أمن ليبيا من أي دولة في المنطقة.



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وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم (الأحد): استقبلنا (البرلمان) بالأمس وفداً برلمانياً ليبياً من 70 عضواً يمثلون كافة التيارات السياسية والنطاقات الجغرافية من الشرق والجنوب والغرب الليبي، وذلك على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

وأشار رئيس البرلمان المصري إلى التقارب بين الشعبين المصري والليبي، بحكم الكثير من الاعتبارات والروابط المشتركة، موجهاً رسالة للشعب الليبي: "مصلحة ليبيا هي مصلحة مصر وأمن ليبيا هو أمن مصر، ومصر لن تتأخر أبداً عن دعمكم في كل ما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام بدولة ليبيا".

وأكد عبدالعال أن البرلمان المصري يضع كافة إمكانياته وخبراته تحت تصرف مجلس النواب الليبي في سبيل تطوير العمل به.

ويُذكر أن البرلمان المصري أرجأ ختام دور انعقاده الرابع والذي كان مقرراً له وفق الدستور نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وذلك لتمرير بعض مشاريع القوانين العالقة.