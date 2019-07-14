شكرا لقرائتكم بغداد والاتحاد الاوروبي لخفض التصعيد في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 21:24

دعم الاتحاد الاوروبي، اليوم الاحد، اقتراح العراق لاقامة مؤتمر إقليميّ يبحث في خفض التصعيد في المنطقة، بعدما حذر الجانبين من استمرار التوتر.



وفي بيان مشترك اعقب لقاء وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، والممثل السامي، نائب رئيس المفوضيّة الأوروبيَّة فيديريكا موغيريني، أكد العراق والاتحاد الأوروبيّ على "التزامهما المُشترَك نحو السلام، والاستقرار في الشرق الأوسط عامّة، والدعوة إلى خفض التصعيد في التوترات الحاليّة في المنطقة، مع التذكير بالمخاطر، والعواقب الوخيمة التي قد تلحق بالعراق والمنطقة، وتمتدّ إلى أبعد من ذلك".

واشار البيان الذي نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) إنّ العراق والاتحاد الأوروبيّ يشتركان في رؤية مُوحّدة للمنطقة، ويرغبان في دعم النشاطات والمبادرات دعماً فاعلاً؛ من أجل تعزيز الحوار بدلاً من المُواجَهة، ويهدفان إلى بناء إطار تعاونيّ يستند إلى المصالح المُشترَكة.

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وأكد البيان إنَّ "التعاون هو الأساس الأقوى للأمن، والاستقرار، والتنمية المُستدامة في المنطقة على المدى الطويل"؛ كما نقل البيان تأكيد الاتحاد الأوروبيّ على "التزامه بالعمل مع الحكومة العراقية؛ لتعزيز الاستقرار، ودعمه المُقترَح العراقيّ لإقامة مؤتمر إقليميّ".

ووقاً لببيان، شدّد العراق والاتحاد الأوروبيّ على أنَّ "علاقة الصداقة الوطيدة التي تربطهما تعمَّقت في السنوات الأخيرة من خلال التعاون المُشترَك لهزيمة تنظيم داعش. وان الاتحاد الأوروبيّ يُقدّر المساهمات، والتضحيات التي قدَّمها العراق في الحرب ضدّ الإرهاب، ويدعم جُهُود العراق للقضاء على جميع أشكال الفكر الإرهابيّ، كما إنّ العراق يُثمّن الدعم الذي قدَّمه الاتحاد الأوروبيّ للحكومة العراقـيّة والشعب العراقيّ، إضافة إلى التزام الاتحاد الأوروبيّ بالسعي نحو السلام، والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال الجُهُود الديبلوماسيّة".

واضاف البيان إنّ الاتحاد الأوروبيّ والعراق "ماضيان في العمل معاً لإنجاز الأهداف التي رسمها مُؤتمَر إعادة إعمار العراق الذي عُقِدَ في الكويت في شباط (فبراير) عام 2018؛ من أجل توفير مستقبل أفضل لشعب العراق يقوم على تحسين الحوكمة، وتحقيق التنمية الاقتصاديّة الشاملة".