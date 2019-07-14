شكرا لقرائتكم هجوم "ارهابي" استهدف الشرطة العسكرية الروسية جنوب سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 17:37

أعلنت روسيا أمس (السبت)، أن دورية من الشرطة العسكرية التابعة لها تعرضت، لهجوم بواسطة عبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب سورية من دون وقوع إصابات بين العسكريين الروس.



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وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سورية، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسي باكين، في بيان نشرته وسائل اعلام روسية مساء السبت: "تم تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع عن بعد، مزروعة في جزء من طريق أمام مسار دورية للشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية في محافظة درعا، من دون أي خسائر بين العسكريين الروس أو أضرار للمعدات العسكرية".

وأضاف باكين أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن العملية الإرهابية التخريبية نفذت على يد مسلحين من التنظيمات الإرهابية وغير الشرعية، التي تعمل في شكل مفرق في جنوب سورية، بهدف تصعيد الوضع في هذه المنطقة".

وذكر باكين أن "قيادة مجموعة القوات المسلحة الروسية في سورية اتخذت إجراءات إضافية خاصة بضمان أمن العسكريين الروس".

ودعا الجنرال الروسي قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى "التخلي عن الاستفزازات المنفذة باستخدام السلاح، وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم".