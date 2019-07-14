شكرا لقرائتكم العراق يؤكد للبحرين التزامه حماية مقار البعثات والسفارات الديبلوماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 17:52

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الاحد)، سفير البحرين لدى العراق صلاح المالكي بعد عودته من المنامة، واستئناف عمله في بغداد.



وذكر بيان للرئاسة العراقية نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "الرئيس صالح أكد عمق الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيراً الى ضرورة تطوير آلـيات العمل المشترك لمواجهة التحديات والمستجدات، وترسيخ دعائم الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وشكر الرئيس العراقي موقف ملك البحرين لدعمه العراق وتعامله الايجابي مع حادثة الاعتداء على مبنى السفارة البحرينية، مشدداً على التزام الدولة العراقية بحماية مقار البعثات والسفارات الديبلوماسية العاملة في العراق، وتوفير الاجواء الآمنة لاداء اعمالها ومهامها.

واشار البيان ان السفير المالكي نقل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى الرئيس العراقي، مؤكداً دعم بلاده للعراق ووحدته وسيادته وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.