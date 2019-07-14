شكرا لقرائتكم إيقاف لاجىء سوري في فرنسا بتهمة قتل فتاة بعد اغتصابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مونت دو مانسان (فرنسا) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 17:36

تم حبس لاجىء سياسي سوري (32 عاما) أمس السبت في جنوب غرب فرنسا، بتهمتي اغتصاب وقتل فتاة (24 عاما) كان عثر على جثتها الاحد الماضي، وفق النيابة.



وتم توقيف اللاجىء السياسي السوري الذي ينفي ارتكابه الجريمة، صباح الخميس في مونت-دو-مارسان من الشرطة القضائية بعد جمع "عناصر جينية" من جثمان الضحية اتاحت الوصول الى المتهم. وهو مدرج في السجل الوطني للبصمات الجينية.

وعثر المحققون في بيت اللاجىء على أغراض بينها الهاتف الجوال للضحية. كما عثروا لديه على شريحة الهاتف.

وقال اوليفييه جانسون مدعي مونت-دو-مارسان إن اللاجىء السوري معروف لدى الشرطة والقضاء بسبب "وقائع عنف زوجي".

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وعثر أحد المارة على جثة جوهانا بلانس (24 عاما) في نفق للمشاة تحت سكة حديد تربط مونت-دو-مارسان بسانت-بيير-دو-مونت حيث تقيم منذ عدة سنوات. وفق جانسون فان التشريح الطبي أظهر انها كانت ضحية عملية خنق.

ومثل المتهم السبت أمام قاضي تحقيق ووجهت اليه تهمة "القتل المسبوق باغتصاب" وذلك قبل حبسه، وفق بيان النيابة السبت.

كما تم توقيف ثلاثة آخرين يعيشون في المنطقة ذاتها في انتظار ان يتثبت المحققون من احتمال ارتكاب الجريمة من عدة فاعلين، وفق جانسون.

وأوضح المصدر ان التحقيق والفحوص التقنية والجينية "لا تثبت (حتى الان) مشاركة اشخاص عدة في وقائع اغتصاب وقتل"، وبالتالي لم توجه اليهم أي تهمة وتم الغاء حبسهم الاحتياطي.

لكن هؤلاء الثلاثة وهم مغربي وجزائري وتونسي، في وضع غير قانوني في فرنسا، وأودعوا مركز احتجاز وسيرحلون، وفق القضاء.