شكرا لقرائتكم "عمل ارهابي" يوقف أحد خطوط الغاز وسط سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دمشق - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 17:22

توقف أحد خطوط نقل الغاز الممتد من حقل الشاعر في البادية السورية وسط البلاد عن العمل نتيجة اعتداء "إرهابي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بدوره، أنه جرى استهداف الخط الممتد من حقل الشاعر، أكبر حقول الغاز في سورية، "بعبوة ناسفة" من دون أن يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة.

ويتواري مقاتلون من تنظيم "داعش" في البادية السورية في وسط البلاد، وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بينهم وبين قوات النظام.

وأفادت سانا "بخروج خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل إيبلا للغاز بريف حمص الشرقي عن الخدمة جراء عمل إرهابي"، مشيرة إلى أن الخط "ينقل 2,5 مليون متر مكعب يومياً إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات توليد الكهرباء".

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ولم توضح "سانا" أي تفاصيل حول الاعتداء وكيفية حصوله، وأوضحت أن العمل جار على إصلاح الخط المتضرر.

ومنذ بدء النزاع في سورية عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 بليون دولار جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشددة عليها.

وفي العام 2017، وإثر استعادة قوات النظام السيطرة على حقول حمص بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش"، ارتفع الانتاج في شكل محدود، إلا انه لا يزال لا يسد حاجة سورية.

وتتقاسم اليوم قوات النظام وقوات سورية الديموقراطية بشكل أساسي ثروات النفط والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة الأكراد فيما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز والتي تقع معظمها في محافظة حمص.