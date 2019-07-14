شكرا لقرائتكم نتانياهو يتوعد "حزب الله" بضربة "مدمرة" إن هاجم اسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 17:19

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، "حزب الله" المدعوم من إيران بتوجيه ضربة "مدمرة" إليه إذا ما هاجم إسرائيل.



وقال نتانياهو خلال مجلس الوزراء الأسبوعي: "سمعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع (الأمين العام لحزب الله حسن) نصرالله يتباهى بخططه لشن هجوم".

وتابع: "لنكن واضحين. إن تجرأ حزب الله وأخطأ بمهاجمة إسرائيل، فسنسدد إليه ضربة عسكرية مدمرة".

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وقال نصرالله في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة لحزبه الجمعة "إيران قادرة على قصف اسرائيل بشراسة وقوة". وسأل "إذا حصلت حرب على إيران، من قال إنه سيتم تحييد اسرائيل؟".

وأكد نصرالله أن كل المنشآت والمرافق والوزارات والمصانع والمطارات الموجودة في المنطقة الممتدة من نتانيا إلى أشدود "تحت مرمى صواريخنا ونستطيع أن نطالها"، مشيرا إلى أن حزب الله قادر على الوصول "إلى أبعد من إيلات".

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، وتقول إنها تستهدف أهدافاً إيرانية وأخرى لـ"حزب الله"، وهي تُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.