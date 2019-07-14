الجيش اليمني يحبط هجوما للحوثيين جنوب شرقي الحديدة

ونقل المركز الإعلامي في الجيش ، عند مصدر في الجيش أن عناصر من الحوثيين هاجمت مواقع القوات المشتركة في قرية "بني مغاري" شمال غربي مديرية حيس في جنوب غربي الحديدة ، وترزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران المسير التابع للحوثيين في سماء المنطقة. وأضاف المصدر أن عملية التصدي كبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام حوثية أن طفلا أصيب جراء سقوط قذيفة أطلقها الجيش اليمني على منزل في منطقة جبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة. كما أشار إلى أن قوات الجيش شنت قصفا مدفعيا باتجته محطة شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة ، وفندق الاتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية سمال شرقي المدينة.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، هدنة بمحافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الآخر، وخاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.