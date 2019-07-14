نتنياهو: الميزة الوحيدة للاتفاق الإيراني هو التقارب القوي بيننا وبين دول عربية

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وأضاف نتنياهو بالقول "إيران تقول ببساطة سندمركم وسنقوم بذلك في مقدمة الأمر من خلال الأسلحة النووية. كان يجب عليّ أن أكافح بمفردي من أجل صد الاتفاقية النووية. كان يجب عليّ أن أكافح جميع الدول العظمى والرئيس الأميركي وذهبت إلى الكونغرس الأمريكي".
وتابع نتنياهو بالقول "اعتقدت بأن هذه الاتفاقية لا تمهد لإيران الطريق أمام امتلاك الترسانة النووية فحسب، بل هي ستعطيها مئات المليارات من الدولارات التي لا تصرف داخل إيران، بل على الإمبراطورية الإيرانية. واليوم تستطيعون أن تحكموا إذا كنّا على حق أم لا. إذ، يجب أولا صد ذلك".
وختم نتنياهو بالقول "في الفترة الراهنة الجيش الوحيد في العالم الذي يحارب إيران هو جيش الدفاع الإسرائيلي".
وترفض إسرائيل الاتفاق الدولي الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة لألمانيا، والذي انسحب واشنطن منه العام الماضي.
وتتهم إسرائيل إيران بدعم الإرهاب وتهديد أمنها، فضلا عن السعي لامتلاك سلاح نووي.
وأعلنت طهران الشهر الجاري تجاوزها للمرة الأولى منذ عام 2015 سقف 300 كيلوغرام من مخزون اليورانيوم ضعيف التخصيب المحدد وفق الاتفاق الدولي، فضلا عن تجاوز نسبة التخصيب المحددة بالاتفاق ردا على العقوبات الأميركية.
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