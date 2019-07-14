شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترد على مذيعة وترفض إقحام المنامة بقضايا إعلامية لا شأن لها بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأحد، إقحام الكويت بقضايا إعلامية لا شأن لها بها وأشارت إلى أن ما قامت به الإعلامية السعودية سارة دندراوى يمثل "إساءة بالغة غير مقبولة" تجاه الدولة وشعبها، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وجاء فى بيان لوزارة الإعلام الكويتية: "وزارة الإعلام تعرب عن رفضها لإقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها".

وتابعت الوزارة فى بيانها قائلة: "وزارة الإعلام تشير إلى حرص الكويت على النأى بنفسها عن أن تكون طرفا فى تلك الحملات الإعلامية وشددت على قيامها باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين فى قناة العربية ومكتبها فى الكويت وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا".