شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تنتقد تصريح المبعوث الأممى بشأن أحكام الإعدام الحوثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الحكومة اليمنية، تصريح المبعوث الأممى مارتن جريفيث، بشأن أحكام الإعدام التى أصدرتها ميليشيات الحوثى بحق 30 مختطفًا فى صنعاء.
وقال وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني، فى تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد، إن تصريح المبعوث الخاص لليمن "لا يرقى لمستوى الجريمة" التى أقدمت عليها الميليشيات الحوثية.
واعتبر الإريانى أن القلق وحده لا يكفي، والمطلوب هو إدانة أحكام المليشيات بالإعدام غير القانونية بشكل واضح دون مواربة وممارسة الضغط الكافى لوقف تلك الأحكام والدفع بمسار المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين".
وكان المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث أعرب فى وقت سابق، عن قلقه إزاء أحكام الإعدام، بعد صمت دام ستة أيام، لكنه تجنب ذكر الجهة التى أصدرتها و إدانتها.
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