شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى عراقى يحذر من محاولات إسقاط حكومة عبد المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر القيادى العراقى رئيس المجلس الأعلى الإسلامى همام حمودى من محاولات البعض لإسقاط حكومة عادل عبد المهدى ، مؤكدا أن كل هذه المحاولات مصيرها الفشل.

وقال حمودى ، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ، إن أى محاولة لإسقاط الحكومة تعد مشروعا لزعزعة استقرار العراق وسيكون مصيرها الفشل فى ظل الأغلبية البرلمانية المؤيدة لاستمرارها، ودعمها مع تشديد الرقابة على أدائها ومساءلتها عن أى قصور أو أخطاء.

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وأكد أن حكومة عبد المهدى تحظى بدعم شعبى وبرلمانى واسعين ، منتقدا إزدواجية مواقف بعض الكتل التى أعلنت إطلاق يد عبد المهدى فى وقت ما زالت تتصارع على حصصها.

وشدد على ضرورة توحيد الصف بعد انتصار العراق فى الحرب على الإرهاب، مؤكدا أن العراق بحاجة ماسة لرص الصفوف والاستقرار للنهوض باقتصاده وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.