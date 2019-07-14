"المهنيين السودانيين" يحمل السلطات مسؤولية أحداث "السوكي"

الخرطوم / الخليج 365

حمل تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، السلطات السودانية مسؤولية ما يجري في مدينة السوكي جنوب شرقي البلاد من أحداث دامية عقب سقوط قتيل وإصابة آخرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن تجمع المهنيين اطلعت عليه الخليج 365.

وقال "تواجه مدينة السوكي بولاية سنار أحداثا دامية وربما تتحول لمجزرة حقيقية".

وأضاف "نحمل السلطات في ولاية سنار والسلطات المركزية في الخرطوم كامل المسؤولية عما جرى ويجري في السوكي".

وحذر التجمع من استخدام القتل والعنف في مواجهة المواطنين العُزَّل.

وتابع "الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط وستطال العدالة كل المجرمين طال الزمن أو قصر، والمحاسبة قادمة لا محالة لكل فرد وجماعة".

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ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السودانية حتى الساعة 16:30 تغ.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان، مقتل مواطن وإصابة آخرين في السوكي، بولاية النيل الأزرق، على يد مليشيات.

وأشار البيان، إلى مقتل أنور حسن إدريس، "بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل مليشيات".

من جانبه، أوضح حزب المؤتمر السوداني أن "مواطنين خرجوا في مظاهرات منددين بالأفعال القمعية التي حدثت السبت من ضرب بالسياط، إلا أن قوات الدعم السريع أطلقت الأعيرة النارية نتج عنها سقوط شهيد وجرح آخرون".

وفي وقت لاحق، أعلنت لجنة أطباء السودان المعارضة، في بيان، إصابة 7 أشخاص بينهم طفل بالرصاص وشظايا سلاح "دوشكا"، جراء الأحداث في السوكي.

وتشهد البلاد عدم استقرار في ظل عدم التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.