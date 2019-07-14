مصر.. سجن يصل للمؤبد بحق 12 شخصا في قضية مرتبطة بـ"فض رابعة"

القاهرة / الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن بأحكام تصل للمؤبد (25 عاما) بحق 12 متهما، لإدانتهم بالتحريض والقتل، على خلفية أحداث شغب وقعت عقب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013.

وقال خالد أبو العلا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين للأناضول، إن محكمة جنايات المنيا (وسط)، قضت اليوم حضوريا بالسجن المؤبد بحق 9 أشخاص، والسجن 15 عاما لآخر، ومتهمين اثنين بالحبس 3 سنوات، فيما برأت 31 آخرين، لعدم كفاية الأدلة.

جاء الحكم، وفق أبو العلا، على خلفية إعادة إجراءات المحاكمة في القضية المعروفة بـ"اقتحامات مركز شرطة مطاي" بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة.

ووجهت النيابة، للمتهمين اتهامات بينها "ارتكاب والتحريض على أعمال عنف وقتل وتخريب المنشآت العامة"، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم خلال جلسات المحاكمة.

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وتعتبر هذه الأحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور الحكم، وفق القانون المصري.

ووفق تقارير محلية، وقعت أعمال شغب وعنف في عدد من محافظات مصر، عقب فض قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس/ آب 2013، اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".

وأسفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.