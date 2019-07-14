بعد توقفها ليومين.. استئناف ضخ المياه إلى العاصمة الليبية

ليبيا / وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا، الأحد، استئناف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس (غرب)، بعد توقفها ليومين.

وقالت الإدارة، في بيان، أن عملية إعادة ضخ المياه "جاءت بفضل جهود بُذلت من الأعيان والخيرين من أبناء الجنوب".

والجمعة، أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي، توقف ضخ المياه إلى طرابلس، بعد يوم واحد من عودتها، إثر اقتحام مسلحين لمحطة الكهرباء الرئيسية في آبار مياه منظومة الحساونة، جنوبي العاصمة.

وأضافت أن المجموعة المسلحة (دون ذكر تبعيتها) أجبرت المشغلين في محطات الكهرباء الرئيسية رقم "1" و"2" على قطع التيار عن كافة الآبار؛ ما أدى إلى توقف ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.

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وأوضحت أن المسلحين يطالبون بإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق الجنوبية في ليبيا (الخاضعة في جانب منها لقوات خليفة حفتر)، والمنقطع منذ ثلاثة أيام‎.

ومنظومة الحساونة هي المحطة الرئيسية، التي تغدي طرابلس والمناطق الوسطى بالمياه، وتشهد عمليات إغلاق متكررة من جانب غاضبين لديهم مطالب.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وحفتر، قائد القوات في الشرق.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل / نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وخمسة آلاف جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، الثلاثاء الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.