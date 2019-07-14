تقويم_التعليم تصدر توضيحًا مهمًا بشأن اختبار كفايات والرخصة المهنية للمعلمين

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت هيئة تقويم التعليم، اليوم الأحد، أن من اجتاز كفايات المعلمين حتى قبل عشرة أعوام سيحصل على الرخصة المهنية للمعلم مباشرة، دون الحاجة للاختبار، جاء ذلك في ردها على استفسارات عدد من المتابعين حول من اجتاز عام 1430هـ لكفايات المعلمين.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن رسوم اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ستكون 150 ريالاً للعام والخاص على حد سواء، مشيرة إلى أن الاختبار التربوي العام سيكون موحداً لجميع التخصصات، أما الاختبار التخصصي فسيتم بناء على تخصص المعلم الجامعي.

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وكانت هيئة تقويم التعليم قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة؛ وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لكل رخصة.

وأشارت الهيئة إلى أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة لضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنوياً، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.