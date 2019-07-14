تعرّف على 4 جزر تعكس الجمال الطبيعي والتنوع البيئي في المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

نشرت وزارة الخارجية مقطع فيديو يستعرض الجمال الطبيعي والتنوع البيئي لعدد من الجزر في المملكة.

واستعرض المقطع 4 جزر متوزعة في عدة مناطق، وهي: جزر فرسان في جنوب المملكة، وجزيرة جنة في المنطقة الشرقية، وجزيرة كدمبل وجزيرة الحصر وتقعان جنوب غرب المملكة.

جزر فرسان: تقع في منطقة جازان، وهي عبارة عن أرخبيل يحتوي على 150 جزيرة، منها فرسان والسقيد وقماح ودمسك، وتحتوي على آثار أبرزها القلعة العثمانية وقرية القصار، وتُعتبر معبرا استراتيجيا للملاحة البحرية.

جزيرة جنة: تبعد 35 كم عن مدينة الجبيل، وتبعد عن الساحل 1.4 كم، وتبلغ مساحتها 5.4 كم2، وهي موطن للعديد من الكائنات البحرية ومنطقة مثالية للغوص.

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جزيرة كدمبل: جزيرة جبلية في البحر الأحمر تبعد مسافة 40 دقيقة، وتبلغ مساحتها 3 كم2، يحتل الجبل الجزء الأكبر منها، كما تحتوي على شاطئ رملي، وتقصدها الطيور والصقور المهاجرة.

جزيرة الحصر: تتبع لمحافظة البرك على ساحل البحر الأحمر غرب منطقة عسير، وتبعد عن المحافظة 10 كم وعن اليابسة 2 كم، وتبلغ مساحتها 3 كم2، وتكثر بها أشجار المنجروف، وتعيش فيها أنواع متعددة من الطيور البحرية، منها “الهلالي” و “النورس” و”الفلامنجو”.