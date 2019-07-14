هيئة_الاتصالات توجه نصائح لاستخدام شبكات الـ”واي فاي” العامة

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صحيفة الخليج الالكترونية
وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، نصائح مهمة عند استخدام شبكات الـ”واي فاي”، في الأماكن العامة.
وحذرت الهيئة، في إنفوجرافيك توعوي، من تسجيل الدخول للحسابات البنكية عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة.
وأضافت أن الاتصال بشبكات الـ Wi – Fi العامة قد يعرّض بياناتك للخطر؛ فتجنب تسجيل الدخول إلى مواقع الخدمات البنكية أو التعاملات الحكومية في حال استخدامها.
ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى التأكّد من تعطيل خواص مشاركة الموقع والبيانات على الجهاز.
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