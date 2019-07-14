ما هي منصة “صحة”؟.. تعرف على الخدمات التي تقدمها‎

صحيفة الخليج الالكترونية

أنشئت منصة “صحة” الإلكترونية في عام 2018، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتفعيلاً للتوجه الحكومي، لتقديم خدمات إلكترونية معتمدة من قبل وزارة الصحة.

وتخدم المنصة جميع المنشآت الطبية من خلال تقديم الخدمات الصحية إلكترونياً لتلك المنشأت، وتسعى إلى توحيد وأتمتة الإجراءات والخدمات بما يساهم في رفع جودة الأداء وخفض التكاليف.

وأُضيف إليها مؤخراً خدمة الإجازات المرضية، وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة عن منصة صحة لموظفي الدولة.

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كما تقدم منصة صحة عدة خدمات منها التراخيص الصحية، وخدمات شراء الخدمة، والتقييم الذاتي، والشهادات الصحية للعاملبن، والتقارير الطبية.

وتتميز المنصة بتوفر البيانات والمعلومات بدقة عالية بشكل فوري، وسرعة تنفيذ وإنجاز المعاملات، وتوحيد وتسهيل الإجراءات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق اليوم (الأحد) على اعتماد منصة “صحة” لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة، وربطها إلكترونياً بوزارة الخدمة المدنية، التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة عن المنصة للموظفين الحكوميين.