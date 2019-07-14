حساب_المواطن يغطي زيادة #أسعار_البنزين في دفعة يوليو

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح برنامج حساب المواطن أنه جرت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري، داعياً إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق.
وردّ حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن على “تويتر”، على استفسار أحد المواطنين بشأن إمكانية زيادة قيمة الدعم؛ بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين، مؤكداً أنه تمت مراعاة ذلك عند إيداع الدفعة الجديدة.
يذكر أن شركة أرامكو أعلنت تحديث أسعار البنزين اعتباراً من اليوم (الأحد) الموافق 14 يوليو 2019.
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