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مقتل وإصابة 14 شخصا فى قصف شنته مجموعة إرهابية استهدفت مدينة حلب السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 6 مدنيين على الأقل وأصيب 8 آخرون جراء قصف استهدف به مسلحون مدينة حلب.

هذا، وجددت المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربى استهدافها بالقذائف الصاروخية حيى حلب الجديدة ومنيان ، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد.

من جانب آخر ، أشارت القناة إلى أن إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الغربية لمحافظة حلب، اعتدوا على المدينة بقذيفة صاروخية سقطت فى محيط القصر البلدي، ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية فى المكان.

 

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