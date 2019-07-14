شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3,1 درجة على سلم ريختر تضرب ولاية بجاية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة بمقياس ريختر ولاية بجاية شمال شرق الجزائر. وقال بيان لمركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، إن مركز الهزة حدد على بعد 26 كيلومترا جنوب-غرب أوقاس بولاية بجاية، ولم تسفر الهزة عن خسائر برية أو أضرار مادية.

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