دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت وورد يصل إلى 1 مليار تحميل بنسخته لنظام الأندرويد

حسب أخر إحصاء ظاهر لتطبيق مايكروسوفت وورد، أظهر متجر قوقل بلاي أن التطبيق لنسخة الاندرويد قد وصل لـ 1 مليار تحميل حسب موقع Android Police.

منوهاً إلى أن تطبيقات مايكروسوفت الأخرى على غرار مايكروسوفت وورد الخاصة بنسخة الأندرويد قد وصلت هي الأخرى لمرات تحميل كبيرة، بحيث أن عدد مرات تحميل كل تطبيق على حدة تعدى 500 مليون مرة.

والتي تشمل بطبيعة الحال تطبيق ون نوت وبوربوينت وأكسل وون درايف، بينما حظى تطبيق اوتلوك الخاص بالبريد الإلكتروني على 100 مليون تحميل.

ووجب التنويه إلى أن أعداد التحميل المشار إليها لا ترجع كلها إلى أمر تحميل يدوي بإرادة المستخدم؛ حسب ما أفاد الموقع في تقريره.

حيث أن شركة مايكروسوفت قد أبرمت العديد من الاتفاقيات مع عدد من مصنعي أجهزة وهواتف الأندرويد المختلفة؛ لتنصيب تطبيقاتها بشكل مسبق على منتجاتهم العاملة بنظام قوقل.

لتكن الشركة بوصول تطبيقاتها لهذا العدد من التحميل على أجهزة مستخدمي الأندوريد_ وإن كان هذا لا ينم عن استخدامهم لها بشكل فعلي _ قد حققت نجاحاً على صعيد تطبيقات أنظمة الهواتف.

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في الوقت الذي لم تنج فيه على مدار الأعوام السابقة في تصدير نظام خاص بالهواتف قادر على المنافسة.

فويندوز فون فشل ليُخرج مايكروسوفت من مضمار المنافسة في هذا المجال ضد آبل وقوقل، بخطأ اعتبره بيل غيتس هو الأكبر في تاريخه أثناء مقابلة سابقة تحدث فيها عن تجربة شركته في عالم أنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

المصدر

Android Police

التدوينة مايكروسوفت وورد يصل إلى 1 مليار تحميل بنسخته لنظام الأندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.