دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تسجل براءة إختراع لنظارة واقع معزز قابلة للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

تستمر محاولات شركة سامسونج في تطوير إصدار جديد من نظارات الواقع المعزز، حيث كشفت ملفات براءة إختراع للشركة عن تصميم جديد لنظارة تدعم تقنية الواقع المعزز وتتميز بتصميم قابل للطي.

تتنافس كلاً من ابل وسامسونج لتطوير نظارات الواقع المعزز في الفترة الأخيرة، إلا أن سامسونج تتخذ إتجاه جديد في تصميم هذه الفئة من النظارات، حيث كشفت براءة إختراع للشركة عن تصميم قابل للطي في نظارة الواقع المعزز.

ويحاكي تصميم النظارات التي جاءت في ملفات براءة الإختراع تصميم النظارات التقليدية، إلا أنها تتميز بإطار مميز بحجم كبير يشار إلى أنه يضم التكوينات الخاصة بتقنية الواقع المعزز على غرار تصميم Gear VR.

أيضاً من المقرر أن يبدأ عمل العدسات عند فتح طي ذراع النظارات الذي يحتوي على تكوينات إلكترونية تدعم عمل النظارات، حيث يتم عرض الصورة على شاشة النظارة في جزء صغير.

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كما يدعم تصميم النظارات مستشعر مغناطيسي لغلق ذراع النظارات لمنع فتح النظارة عن طريق الخطأ في حالة عدم الإستخدام.

بالتأكيد مازالت هذه المخططات المرحلة الأولى لبراءة إختراع سامسونج في نظارات الواقع المعزز، لذا قد يتغير التصميم عند إنتقالة إلى مرحلة التطوير أو قد تتوقف براءة الإختراع عند هذه المرحلة ولا تنتقل إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تسجل براءة إختراع لنظارة واقع معزز قابلة للطي ظهر على التقنية بلا حدود.