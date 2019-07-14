السودان.. قوى الحرية تطلب تأجيل اجتماعها بالمجلس العسكري

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الشارع السوداني يترقب إعلان المرسوم الدستوري

وكانت مصادر قد أشارت بوجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك عقب إعلان الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.

ووفق المصادر فإن الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي.

كذلك ترفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.