سفينة مساعدات سعودية إماراتية لإنقاذ الموسم الزراعي بالسودان

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-SKYNEWSARABIA المساعدات تضم 50 ألف طن من المغذيات الزراعية تنطلق سفينة محملة بما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية "اليوريا" واحتياجات المزارعين، من ميناء الجبيل الصناعي بالسعودية إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم، بشكل عاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول تأكيده أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي الإمارات والسعودية استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان.

وأوضح المصدر أن هذه المساعدات جاءت امتدادا للدعم المالي البالغ 3 مليارات دولار والذي قدمته السعودية والإمارات، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي، لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: حي مانهاتن بولاية نيويورك يغرق في الظلام شهد حي مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي، ما جعل الحي الشهير الذي يشهد كثافة سكانية معتبرة يغرق في الظلام. وتوقفت خدمات قطارات المترو في العديد من المحطات، وهو ما جعل إدارة خدمة قطارات المترو في نيويورك تطلق تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، وتطمئن زبائنها قائلة: "نعمل على تحديد الأسباب وضمان استمرار حركة القطارات". وأثر انقطاع الكهرباء على ميدتاون وأبر وست سايد، ما جعل القطارات تتجاوز بعض المحطات دون التوقف. وتذمر عشاق الفنون المسرحية الذين لم يتمكنوا من حضور العروض بسبب الظلام حيث لم تسمح مسارح برودواي بدخول المتفرجين وامتلأت الشوارع بحاملي التذاكر. وفي محاولة للتخفيف عن الزبائن قام فريق عمل إحدى المسرحيات الموسيقية بأداء أغنية أمام بوابة المسرح. وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك في مؤتمر صحفي بعد نحو خمس ساعات من بدء انقطاع الكهرباء: "حلقت للتو فوق المدينة وقد عادت معظم الأضواء وهذا واضح. لم ترجع كل الأضواء وهذا أيضا واضح". وقال جون مكافوي الرئيس التنفيذي لشركة كون إيدسون للكهرباء إنه بحلول منتصف الليل أعيدت الكهرباء لمعظم المشتركين الذين انقطعت عنهم. وقال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 73 ألف منزل وشركة. وقال مكافوي إنه لم يُعرف سبب انقطاع الكهرباء وأضاف: "ليس له علاقة على ما يبدو بزيادة الأحمال".وتحدث شاهد من رويترز في المنطقة عن سماع دوي انفجار في نحو الساعة السابعة وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بنيويورك إن رجال الإطفاء موجودون في موقع حريق شب بمحول. للمزيد: شاهد: انفجار يحول سماء نيويورك إلى اللون الأزرق انقطاع الكهرباء عن 8700 أسرة يابانية بسبب الأمطار الغزيرة ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى بسبب انقطاع الكهرباء الذي أغرق قطاعا كبيرا من المدينة في ظلام دامس بعد مرور 42 عاما على اليوم الذي حدث فيه انقطاع كبير للكهرباء في السبعينات مما أدى إلى أعمال شغب وعمليات نهب في أكثر مدن الولايات المتحدة سكانا. ومع تعطل إشارات المرور تكدست السيارات وعربات الأجرة عند تقاطعات الطرق في الوقت الذي أطلقت فيه سيارات الطوارئ وعربات الإطفاء أبواقها في محاولة للمرور. وفي بعض الأماكن تدخل مدنيون لتنظيم حركة المرور. Euronews (Ar)

فرنسا تنوي إنشاء قيادة عسكرية خاصة بالفضاء أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موافقته على إنشاء قيادة للفضاء داخل سلاح الجو الفرنسي لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد. وأشار الرئيس الفرنسي في كلمة أمام عسكريين عشية عرض يوم الباستيل، إلى أنّ العقيدة العسكرية الجديدة والداعية لتأسيس قيادة للفضاء ستعزز سبل حماية الأقمار الصناعية الفرنسية مضيفا أن الاستثمارات المرتبطة بالقيادة الجديدة لم تحدد بعد. وأوضح ماكرون أنه من أجل تأكيد هذه العقيدة ولضمان تطوير وتعزيز قدراتنا الفضائية، سيتم إنشاء قيادة فضائية كبرى في سبتمبر-أيلول المقبل في سلاح الجو، والتي ستصبح على المدى البعيد سلاح الجو والفضاء". واعتبر ماكرون أن بلاده جاهزة لتشكيل هذه القيادة العسكرية المخصصة للفضاء، وهو المجال الذي يعتبر بالنسبة للرئيس الفرنسي تحديا للأمن القومي بسبب النزاعات التي يثيرها. ماكرون سبق وأن أعلن ضرورة تزوّد فرنسا باستراتيجية فضاء دفاعية. وفي هذا الشأن قال ماكرون: "سنعزز معرفتنا بالوضع الفضائي وسنقوم بحماية أقمارنا الصناعية بشكل أفضل وأيضا بطريقة فعالة". للمزيد: حلف شمال الأطلسي قد يجعل الفضاء ساحة حرب فرنسا تدخل حرب الفضاء.. تطوير أسلحة ليزر لتعطيل الأقمار الاصطناعية ويعتبر الفضاء ميدانا للمنافسة بين القوى الكبرى خاصة مع تنامي الهجمات المعلوماتية وعمليات التجسس والتشويش وهو ما جعل قوى فضائية كالولايات المتحدة وروسيا والصين تدخل غمار المنافسة على أمل احتكار المجال الفضائي لتعزيز قدراتها الدفاعية. وعلى ما يبدو فقد وافقت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على خطة ماكرون الفضائية والعسكرية الجديدة التي ستتيح ضمان دفاع فرنسا من الفضاء وعبر الفضاء" وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية قد أكدت العام الماضي التزامها بمنح فرنسا استقلالا استراتيجيا في مجال الفضاء. وينص قانون البرمجة العسكرية الفرنسية 2019-2025 على موازنة بغلاف مالي يفوق ثلاثة مليارات يورو مخصصة للدفاع الفضائي، وهو ما سيسمح بتمويل عملية تجديد الأقمار الصناعية الفرنسية للمراقبة والاتصالات ووضع أقمار صناعية جديدة. يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية سبق وأن قد أكدت عزمها على إنشاء قوة فضائية . Euronews (Ar)

مصر تفتح الهرم المنحني للملك سنفرو في دهشور للزائرين لأول مرة منذ 1965 استقبل هرما "المنحني" للملك سنفرو، و"لكا العقائدي" في منطقة آثار دهشور، اليوم، السبت، الزائرين لأول مرة منذ عام 1965 بعد خضوعهما لأعمال ترميم وتطوير أجرتها وزارة الآثار المصرية. ويعود الهرم المنحني إلى الملك سنفرو، مؤسس الأسرة الرابعة في مصر القديمة والتي حكمت قبل 2600 عام قبل الميلاد. ويبلغ ارتفاعه حوالي 100 متر وله زاويتان للميل إحداهما مائلة بنسبة 54 درجة حتى ارتفاع 49 متراً، والثانية بنسبة 43 درجة، حتى ارتفاع 52 متراً. وشهد الهرم العديد من أعمال عمليات الحفر كان أولها في 1839 واستمرت حتى عام 1945 حين تم الكشف عن اسم الملك سنفرو مكتوباً أكثر من مرة على الكتل الحجرية للهرم. وقال وزير الآثار المصري، خالد العناني، إن الهرم المنحني يمثل مرحلة انتقالية في عملية تطور بناء الأهرامات بين مرحلة هرم "زوسر المدرج" وهرم "ميدوم" و"الهرم الأحمر" الذي بناه الملك سنفرو في دهشور أيضاً بعد أن اكتشف ميل الهرم المنحني. وأضاف أن "الهرم المنحني" وغيره من الأهرامات الموجودة في منطقة دهشور الأثرية مسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كجزء من جبانة منف الأثرية. هرم الكا العقائدي يقع هرم الكا العقائدي على بعد نحو 55 متراً من منتصف الضلع الجنوبي للهرم المنحني، واكتشفه العالم المصري أحمد فخري في 1956. وقد تم غلق الهرم منذ اكتشافه حتى افتتح اليوم أمام الزائرين. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن أعمال ترميم وتطوير كل من الهرم المنحني وهرم الكا شملت تركيب سلالم داخلية وخارجية وشبكة إضاءة داخل وخارج الهرمين إضافة إلى تقوية وتدعيم بعض أحجار الممرات وترميم غرفة الدفن بالهرم المنحني. وعقب افتتاح الهرمين للزيارة أعلنت وزارة الآثار عن كشف جديد في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 300 متر جنوب شرقي هرم أمنمحات الثاني حيث عثرت بعثة تنقيب مصرية على جدار أثري متعرج يمتد بطول 60 متراً إلى الناحية الشرقية. كما عثرت البعثة على عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية التي يوجد بداخل بعضها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى عدد من الأقنعة الخشبية بعضها غير مكتمل، ومجموعات من الأدوات التي كانت تستخدم في تقطيع وصقل الحجارة. وقال وزيري إن البعثة المصرية بدأت أعمال الحفر بالموقع في أغسطس آب 2018 واستمرت حتى أبريل نيسان 2019. وأضاف أن البعثة ستستأنف عملها في الموسم الجديد لكشف النقاب عما تحويه المنطقة من آثار إذ لوحظ ظهور بعض الكتل الحجرية الكبيرة وكذلك بعض كسرات الحجر الجيري والغرانيت مما يرجح وجود دفنات أثرية أخرى بالمنطقة. مواضيع مرتبطة في موقعنا: مصر تطلب مساعدة الانتربول لاستعادة تمثال توت عنخ آمون النصفي تعرّف على مواقع اليونسكو الجديدة للتراث العالمي شاهد: اليونسكو تدرج موقع بابل الاثري في العراق في قائمة التراث العالمي Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO هل تنقذ ترليون شجرة العالم وتوقف الاحتباس الحراري؟ Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأضاف أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمانه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.