دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مساعدات سعودية- إماراتية عاجلة لإنقاذ الموسم الزراعي السوداني

أكد مصدر مسؤول، اليوم الأحد، أن سفينة محملة بما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية «اليوريا» واحتياجات المزارعين، تنطلق من ميناء الجبيل الصناعي بالسعودية إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم، بشكل عاجل؛ لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.

وأكد مصدر مسؤول، لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي السعودية والإمارات استمرارًا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرًا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيس لعدد كبير من أهل السودان.

وأوضح المصدر أن هذه المساعدات تأتي امتدادًا للدعم المالي البالغ 3 مليارات دولار، والذي قدمته السعودية والإمارات، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي؛ لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

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وأضاف المصدر، أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.