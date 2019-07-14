شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية": بدء اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة على متن سفينة أممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الإخبارية، أن اجتماع لجنة إعادة الانتشار فى الحديدة بدأ على متن سفينة أممية قبالة المدينة التى تغلق مليشيا الحوثى منافذها، ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل، فيما كانت الأنباء قد أشارت إلى أن وفد الحوثى قد تخلف عن الحضور.

ووصل، فجر الأحد، الوفد الحكومى للجنة تنسيق إعادة الانتشار فى مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية (Antarctic dream)، فى عرض البحر، لعقد الاجتماع الثلاثى بين الوفد الحكومى برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممى برئاسة مايكل لوليسجارد، ووفد ميليشيا الحوثي.

وكان رئيس الفريق الحكومى أفاد بأن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا على متن سفينة أممية، فيما اتهم مليشيا الحوثى بتقييد حركة رئيس اللجنة مايكل لوليسجارد عبر إغلاقهم كافة المعابر داخل المدينة، مؤكداً أن ذلك "يخالف الفقرة 10 من اتفاق ستوكهولم".