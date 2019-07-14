شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال وتهديد 14 ناشطا إيرانيا طالبوا خامنئي بالتنحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إذاعة فردا (التي تتخذ من التشيك مقرا لها)، اليوم، أن عناصر أمنية بإيران ألقت القبض على محمد مهدوي أحد النشطاء المعارضين داخل إيران على خلفية مطالبتهم بتنحي المرشد الإيراني علي خامنئي وبدء إصلاحات سياسية، مع تهديد 12 معارضا آخرين وقعوا بيانا جماعيا لمطالبة خامنئي بالعدول عن الاستمرار في منصبه بسبب السياسات الاستبدادية والمدمرة، بحسب العين الاخبارية.

وأوضح مقربون من مهدوي فر، أن العناصر الأمنية التي داهمت منزل الأخير في محافظة أصفهان (وسط) بغية اعتقاله وجهت إليه اتهامات تتعلق بإهانة خامنئي.

واقتيد المعارض الإيرانى الذى تعرض للسجن والنفى إلى أقاليم أخرى سابقا بعد اعتقاله، مساء أمس السبت، إلى سجن مدينة كاشان، قبل أن يختفى أثره حتى الآن.

وطالب 14 ناشطا إيرانيا في يونيو/حزيران الماضي، خامنئى المسيطر على صلاحيات واسعة باعتباره أعلى هرم السلطة فى نظام طهران بالتنحى والبدء فى تعديلات دستورية تتيح المجال أمام حياة ديموقراطية بناءً على مطالبات شعبية.