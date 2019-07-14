شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف العربى تستهدف تجمعات الحوثيين بالبيضاء اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأحد، عدة غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثى الانقلابية، فى جبهة ناطع شرقى محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر موقع ( سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت اليوم تجمعات المليشيا، فى منطقتى "البرك، وباحواص"، فى جبهة ناطع.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المبليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

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