مصرع 13 حوثيا بينهم قيادى بنيران الجيش اليمنى شمالى الضالع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 13 حوثيا بينهم قيادى بارز مصرعهم، اليوم الأحد فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى اليمنى فى مديرية "قعطبة" شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهتي "غلق" و"شخب" في مديرية "قعطبة" بمحافظة الضالع، لافتا إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الانقلابية وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق بمحافظة إب.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 13 من عناصر المليشيا - بينهم قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر - وجرح آخرين.

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