وصول وفد الحوثيين إلى السفينة الأممية قبالة الحديدة

عدن / شكري حسين / الخليج 365

وصل وفد جماعة "الحوثيين" التفاوضي، مساء الأحد، إلى سفينة أممية في البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في اليمن العقيد وضاح الدبيش، للأناضول، إن وفد الحوثيين وصل إلى مكان رسو السفينة الأممية في المياه الإقليمية اليمنية على مسافة 30 كيلو متر من ميناء الحديدة، لاستئناف مفاوضات تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

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وفي وقت سابق اليوم، وصل ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، إلى المكان المحدد عبر قوارب انطلقت من مناطق سيطرة القوات الحكومية.

وكان رئيس اللجنة، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، لجأ إلى السفينة بعد رفض جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) استئناف المفاوضات في الحديدة، الخاضعة لسيطرتهم.

وتستأنف المفاوضات بين الأطراف في اللجنة بعد نحو شهرين من وقف أعمالها، عقب فشل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة، على خلفية رفض الحكومة إعلان الحوثيين التنفيذ من طرف واحد، مشترطةً تشكيل لجان رقابة مشتركة من الطرفين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.