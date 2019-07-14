أمير الكويت يبحث مع موغريني مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الكويت / الخليج 365

بحث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فإن الأمير صباح، استقبل في وقت سابق، الأحد، موغريني التي بدأت السبت، زيارة رسمية إلى البلاد.

وتناول اللقاء "مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".وفي تصريحات لها عقب اللقاء، أعربت موغريني تقدیرھا لدور الكويت في ظل الظروف الصعبة التي تعیشھا المنطقة.

وقالت موغريني، "نقدر وندعم المواقف والجھود التي تبذلھا الكویت لدعوة الجمیع لانتھاج سیاسة للتھدئة وتخفیف التوتر وفتح المجال للتعاون في المنطقة، وھو ما یدعمه الاتحاد الأوروبي بكل السبل الممكنة".

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وأشارت إلى أن افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في مدینة الكویت "یساعد على زیادة وتعمیق تعاوننا في مختلف القطاعات إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة" .

والسبت، وصلت موغریني إلى الكويت في زیارة رسمیة إلى البلاد لافتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، منتصفي مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران الماضيين، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.