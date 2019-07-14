سفير الدوحة بأنقرة: "أرضروم" التركية تقدم فرصا كبيرة لمستثمرينا

أرضروم / الخليج 365

قال السفير القطري لدى أنقرة، سالم مبارك آل شافي، إن ولاية أرضروم شمالي تركيا تقدم فرصا هائلة لرجال الأعمال القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بتركيا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها آل شافي، الأحد، إلى منطقة "بالاندوكان" الجبلية في ولاية أرضروم شمال شرقي تركيا، بدعوة من رئيس بلدية أرضروم محمد سكمان.

وتجول آل شافي برفقة سكمان في أهم المعالم التاريخية والسياحية في بالاندوكان، وعلى رأسها منتجع تزلج بالاندوكان، ومؤسسة "عزيزية" لمياه الينابيع الحارة.

وفي تصريحات صحفية خلال الزيارة أعرب آل شافي عن إعجابه الشديد بجمال منطقة بالاندوكان، قائلا إنها تقدم فرصا هائلة لرجال الأعمال القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بتركيا.

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وأضاف أن "الاستثمار في تركيا من دواعي سرورنا".

من جابنه أشار رئيس بلدية أرضروم محمد سكمان، أن الولاية شهدت في الفترة الماضية استثمارات كبيرة في عدد من المجالات مثل الثروة الحيوانية، والسياحة، والرياضة، وقطاع البناء، والبيئة وغيرهم.

وأكد أن البلدية تعمل بكل جد لتحويل أرضروم لمركز جذب للاستثمارات.

وأضاف أن أرضروم مكان ملائم للرياضات الصيفية والشتوية على حد سواء، لذا استضافت العديد من الفعاليات الرياضية التركية والدولية، وتجذب العديد من السياح شتاء، والرياضيين على مدار العام، وبالتالي تقدم فرصة كبيرة للمستثمرين في مجالي السياحة الشتوية والسياحة الرياضية.

كما أشار أن الولاية تعتبر مركزا هاما للسياحة المتعلقة بمياه الينابيع الحارة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.