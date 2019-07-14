"آفاد" التركية توزع ألف سلة غذائية على نازحين في تعز اليمنية

عدن / شكري حسين / الخليج 365

وزّعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأحد، ألف سلة غذائية على أسر نازحة في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وجرت عملية التوزيع في منطقة الجحملية وسط تعز، وشارك فيها ممثلون عن "آفاد" واللجنة العليا للإغاثة في اليمن.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس فريق "آفاد" في اليمن، مصطفى أياز، إن المستفيدين من المساعدات نزحوا من مناطق النزاع في أطراف المحافظة إلى مركزها.

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وأضاف الخطوة تأتي ضمن مشروع لتوزيع أكثر من 25 ألف سلة غذائية في 8 محافظات، هي عدن ولحج وأبين (جنوب) وحضرموت وشبوه (جنوب شرق) ومأرب والجوف (شرق) وتعز (جنوب غرب).

وتابع "أياز" أن الفريق وزّع 16 ألفًا و767 سلة غذائية في محافظة مأرب، و2200 سلة في عدن، و2250 في شبوة، و2000 في الجوف، فيما سيتم التوزيع على لحج وأبين خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار أن ذلك يأتي في إطار جهود تبذلها حكومة تركيا وشعبها لخدمة النازحين والمتضررين من الحرب في اليمن.

وتنفذ جهات تركية، حكومية وغير حكومية، مشروعات خدمية وإغاثية لتخفيف تداعيات حرب مستمرة منذ خمس سنوات، جعلت معظم سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.