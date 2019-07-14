الجيش التركي يدفع بتعزيزات على الحدود مع سوريا

شانلي أورفة- غازي عنتاب / الخليج 365
أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.
ووفق مراسلي الخليج 365، وصلت إلى قيادة فجوج الحدود الثالثة، بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد، قافلة عسكرية محملة بالمدافع والدبابات.
وعقب الإجراءات المتبعة في القيادة، انتلقت التعزيزات إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وفي ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، وصلت قافلة محملة بالمدافع والدبابات والمعدات العسكرية إلى الولاية رفقة عناصر من الشرطة والدرك.
وعقب دخول القافلة إلى الولاية، توجهت على الفور إلى الوحدات العسكرية المنتشرة مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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