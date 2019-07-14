الأرصاد: هذه المدينة تسجل أعلى درجات حرارة بالمملكة اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أعلى درجات حرارة جرى تسجيلها اليوم (الأحد) في مناطق المملكة كانت في الأحساء.

وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 45 درجة مئوية في مرصد الأحساء، وفي الرياض 43 درجة مئوية، فيما سجّل مرصد القيصومة 43 درجة مئوية، وفي مرصد القصيم 42 درجة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقتي الشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران.