السماح للوافد بالحج بعد “الخروج النهائي”.. في هذه الحالة

صحيفة الخليج الالكترونية قالت المديرية العامة للجوازات إن تصريح الحج للوافد والصادر قبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين يعتبر ساريًا ولا تمنع تأشيرة الخروج النهائي من أداء مناسك الحج. وتفاعلت الجوازات مع سؤال مقيم يستفسر عن إمكانية أداء زوجته لمناسك الحج بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي مع حصولها المسبق على تصريح الحج، لترد الجوازات: في حال وجود تصريح لا مانع.

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