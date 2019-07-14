صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – مرزوق الرحماني: ‏ضمن برامج ‎التدريب الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الخرج سوف يقام برنامج فن ومهارات القيادة يوم الإثنين الموافق ١٢/ ١١ /١٤٤٠وعلى مدى ثلاثة أيام يقدمه الأستاذ عبدالله الزايدي ‎ مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، ويعتبر الزايدي من القيادات التربوية المتميزة في المجال الإداري والتربوي والتدريبي .

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كانت هذه تفاصيل خبر مساعد مدير التعليم بالخرج يقيم دورة تدريبية لبناء قدرات وتطوير مهارات العاملين بالميدان التعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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