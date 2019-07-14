عشرات من المستوطنين #اليهود يقتحمون #الأقصى

الخليج - واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 71 مستوطناً و8 طلاب يهود و6 من عناصر مخابرات الاحتلال تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل المزعوم” قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.