قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين من جنين و بيت لحم

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينيين من محافظتي جنين و بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منذر عطا تعامرة، بعد مداهمة وتفتيش منزل والده في حي وادي شاهين في مدينة بيت لحم.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الفتى قصي محمد أبو الرب، من قرية جلبون شرق جنين أثناء تواجده بالقرب من “الحاجز العسكري” الذي أقامته فوق أراضي القرية.