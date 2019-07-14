- 1/2
- 2/2
الخرطوم — سبوتنيك. وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم منحة عبارة عن أدوية تصل قيمتها 60 مليون دولار خلال الأيام المقبلة".
© AP Photo / Uncredited
وأشار عبد الجبار إلى أن "توفير احتياجات الدواء في البلاد يحتاج سنويا 350 مليون دولار، وما يتم توفره في العام لا يتجاوز 30%، مما يشكل معضلة كبيرة أدت إلى تراكم ديون الصندوق القومي للإمدادات الطبية حيث بلغت 800 مليون يورو، وبسبب ذلك توقفت الشركات المتعاملة مع الصندوق القومي للأدوية ".
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.