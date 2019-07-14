المحامين العرب يعقد مؤتمر "مبادرة وحدة واستقرار السودان" اليوم

يعقد سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب، ونقيب محاميي مصر، مؤتمرا صحفيا بعنوان "مبادرة وحدة واستقرار السودان"، بالتعاون مع نقابة المحامين في السودان، بعد قليل في مكتب النقيب العام بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة.
وقال عاشور إنّ المؤتمر يناقش جزأين مهمين، الأول يتعلق بالتوأمة بين محاماة وادي النيل خاصة مصر والسودان، والآخر يتعلق بمساندة الدبلوماسية الشعبية المصرية المتمثلة في نقابة المحامين المصرية وبعض النقابات العربية، للشعب السوداني للحفاظ على وحدته، ومنع أي تدخلات أجنبية في شؤونه، ومساندته للخروج من الأزمة بأفضل نتائج ممكنه.
وأضاف رئيس اتحاد المحامين العرب أنّ المؤتمر سيتطرق إلى عرض التجربة المصرية في المحاماة، وعملية الانتقال الديمقراطي، بحضور نقيبي السودان والأردن، وبعض أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وأعضاء النقابتين.
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