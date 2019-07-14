«بكفالة 5 آلاف جنيه».. إخلاء سبيل السائح المُتهم بالتقاط صور «إباحية» بالهرم

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أخلت النيابة العامة سبيل السائح المُتهم بالتقاط صور إباحية في منطقة الأهرامات، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.بدأت نيابة الهرم في الجيزة، برئاسة المستشار محمد صلاح، الأحد، التحقيق مع سائح يحمل الجنسية الأمريكية، بعد القبض عليه خلال قيامه بـ«خلع بنطاله لالتقاط صورًا إباحية خادشة للحياء العام»، أمام منطقة الأهرامات الأثرية.

وأفادت التحريات وتحقيقات النيابة العامة، أن السائح «الأمريكي» جاء برفقة صديقته إلى مصر، بعد أن حضرا مهرجان «جدة» في السعودية، وتوجها إلى منطقة الأهرامات، لالتقاط صور «إباحية».

وقال المتهم في التحقيقات، بحضور مترجم ومندوب من السفارة الأمريكية، إنه ممثل كوميدي ولديه حساب يتابعه الملايين، لذا رغب في تصوير «مؤخرته» لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، لجمع «لايكات»، يتقاضى مقابلها مبالغ مالية.

وجهّت النيابة للمتهم وصديقته، تهمة «ارتكاب فعل فاضح في منطقة عامة»، لكن السائح قال إنه «لم يعلم بأن التقاط الصور الإباحية مخالف قانونيًا».

أرسلت النيابة، السائح وصديقته، إلى قسم شرطة الهرم، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهما تمهيدًا لترحيلهما خارج البلاد، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني.