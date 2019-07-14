سرقوا 17 سيارة.. كواليس سقوط عصابة الأشقياء الثلاثة في العياط

دبي - بواسطة محمد فارس © المتهمين المتهمين كتب - محمد شعبان: ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، وتم إعادة 17 سيارة مسروقة. تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين مقيم بالمنشأة سوهاج بسرقة السيارة ملكه من أمام مقر عمله. Advertisements تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود البحث التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص سائقين "شقيقين" وميكانيكي جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة العياط. عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية ضمت الرائد مصطفى مخلوف وكيل الفرقة والنقيب باسم هنداوي معاون مباحث العياط من ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُبلغ بسرقتها. أمام العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب كسر الكونتاكت بالمفك مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي (مستأجرة) تم ضبطها، وتم بإرشادهم ضبط 17سيارة جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي بأماكن إخفائها، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

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